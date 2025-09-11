ua en ru
В iOS 26 з'явилися дві несподівані функції, які здивували користувачів iPhone

Четвер 11 вересня 2025 13:15
В iOS 26 з'явилися дві несподівані функції, які здивували користувачів iPhone Іконки додатків тепер можуть змінювати колір під корпус iPhone або чохол (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple готується випустити фінальну версію iOS 26 вже наступного тижня. Незважаючи на місяці бета-тестування, компанія залишила кілька сюрпризів для релізу. Тепер іконки додатків можуть автоматично підлаштовуватися під колір iPhone або його чохла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Що відомо

Ще в iOS 18 компанія представила розширені можливості персоналізації інтерфейсу. Однак саме в iOS 26 додано два нові режими під назвою Tinted, які помітно спростять налаштування зовнішнього вигляду робочого столу.

Щоб активувати функцію, достатньо:

  • затиснути порожнє місце на домашньому екрані
  • натиснути кнопку "Змінити" у верхньому лівому кутку
  • вибрати пункт "Налаштувати"
  • перейти в розділ "Тонування".

В iOS 26 з'явилися дві несподівані функції, які здивували користувачів iPhoneЗначки додатків в iOS 26 тепер можна фарбувати в колір iPhone або чохла (фото: 9to5Mac)

В iOS 26 можна вибрати два варіанти: забарвлення іконок під колір корпусу iPhone або під колір встановленого чохла. Наприклад, якщо iPhone 16 Pro пофарбований у Desert Titanium, то іконки автоматично підлаштуються під цей відтінок.

Аналогічно функція працює з MagSafe-чохлами Apple, а в майбутньому - можливо і з сумісними аксесуарами сторонніх виробників.

Для користувачів це означає менше ручного налаштування і більше зручності: естетика смартфона змінюється в один клік, а оформлення стає більш гармонійним.

