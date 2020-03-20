В Иордании вводят комендантский час из-за коронавируса

Правительство Иордании объявило о введении комендантского часа на территории всей страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RoyaNews.

Сообщается, что комендантский час будет введен с 21 марта.

"Ввиду того, что переживает наш регион и мир в целом в чрезвычайных эпидемиологических условиях, принят указ департамента обороны: запрещается перемещение и нахождение людей на улицах на территории всего королевства начиная с семи утра 21 марта 2020 года и до дальнейших распоряжений", - сказал министр информации Иордании Амжад Адалия.

В связи с новым указом будут закрыты все магазины. О механизме пополнения необходимых товаров гражданам будет объявлено утром во вторник.

Подобное решение было принято, по словам министра, в связи с тем, что граждане пренебрегали рекомендациями оставаться в своих домах и выходить только при крайней необходимости.

Нарушителей комендантского часа ждет наказание в виде лишения свободы сроком до года.

Ранее из-за пандемии COVID-19 лидеры стран Евросоюза договорились о закрытии границ блока на 30 дней. Исключением станут граждане стран EFTA (Европейская ассоциация свободной торговли, входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) и Великобритании.

Подробнее о том, что происходит в Украине и мире 20 марта - в материале РБК-Украина.