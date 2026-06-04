Inzhur запустив застосунок для інвестицій у нерухомість та облігації: як він працює

Інвестиції в українську нерухомість та облігації тепер доступні у форматі мобільного банкінгу. Лідер ринку спільного інвестування Inzhur запустив власний застосунок для iOS та Android із широкими можливостями керування активами та аналітики.

Як повідомляє РБК-Україна , сервіс із простим інтерфейсом уже можна завантажити в App Store та Google Play .

15 тисяч завантажень за два дні: що всередині оновленого Inzhur

Застосунок Inzhur став загальнодоступним 2 червня і вже за перші два дні його встановили більше 15 000 користувачів.

"Ми хочемо навчити інвестуванню мільйон людей вже до кінця 2028 року. Цьому присвячено багато з того, що робить Inzhur: інтуїтивно зрозумілий для кожного застосунок вже зараз, навчальні курси найближчим часом, повна прозорість з першого дня діяльності", - говорить засновник і СЕО Inzhur Андрій Журжій.

Він наголошує: інвестиції “мають бути прибутковими, щоб їх хотілося робити - і цілком зрозумілими, щоб їм довіряли”.

“Вважаю, що команді Inzhur вдається дотримуватися обох умов, зокрема завдяки новому застосунку”, - додає Журжій.

Застосунок Inzhur зберігає всі звичні функції інвестування, але значно розширює їхні можливості та зручність:

Інвестування та вихід з інвестицій - можливі за кілька натискань.

Управління особистим портфелем та аналітика - стали ще прозорішими та глибшими завдяки понад 30 показникам, які допомагають завжди чітко розуміти, у що саме ти інвестуєш та чого очікувати.

Надзвичайно проста реєстрація - потрібні лише e-mail та номер телефону, щоб перед рішенням інвестувати ознайомитися з можливостями Inzhur особисто.

Доступність старту - інвестування з Inzhur від 10 грн досі залишається унікально низьким для України порогом входу.

Додаток Inzhur уже в топах завантажень (скриншот/Inzhur)

Якими будуть наступні кроки компанії

З Inzhur інвестори вже мають можливість вкладатися у велику комерційну нерухомість за найдоступнішою ціною цінних паперів на ринку, а також у кращий каталог ОВДП в Україні, який серед іншого містить випуски облігацій з унікально вигідними умовами.

Із застосунком таке інвестування стає не просто прибутковим, а ще й дуже зручним та швидким.

До слова, у команди Inzhur великі плани щодо можливостей свого застосунку.

"Ми вже зараз пропонуємо повністю функціональне рішення, але, як ключовий драйвер українського ринку доступних інвестицій, ми не збираємося стояти на місці, бо бачимо у ньому величезний потенціал", - коментує СЕО Inzhur.

"Нові інвестиційні продукти та інструменти, свіжі функції - те, що вже активно розробляється. Багато з того, що ми вже запланували, з’явиться в Україні вперше, як це вже неодноразово траплялося з пропозиціями Inzhur”, - підкреслює Журжій.