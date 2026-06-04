Inzhur запустил приложение для инвестиций в недвижимость и облигации: как оно работает

Инвестиции в украинскую недвижимость и облигации теперь доступны в формате мобильного банкинга. Лидер рынка совместного инвестирования Inzhur запустил собственное приложение для iOS и Android с широкими возможностями управления активами и аналитики.

Как сообщает РБК-Украина , сервис с простым интерфейсом уже можно скачать в App Store и Google Play .

15 тысяч загрузок за два дня: что внутри обновленного Inzhur

Приложение Inzhur стало общедоступным 2 июня и уже за первые два дня его установили более 15 000 пользователей.

"Мы хотим научить инвестированию миллион людей уже к концу 2028 года. Этому посвящено многое из того, что делает Inzhur: интуитивно понятное для каждого приложение уже сейчас, учебные курсы в ближайшее время, полная прозрачность с первого дня деятельности", - говорит основатель и СЕО Inzhur Андрей Журжий.

Он подчеркивает: инвестиции "должны быть прибыльными, чтобы их хотелось делать - и вполне понятными, чтобы им доверяли".

"Считаю, что команде Inzhur удается соблюдать оба условия, в частности благодаря новому приложению", - добавляет Журжий.

Приложение Inzhur сохраняет все привычные функции инвестирования, но значительно расширяет их возможности и удобство:

Инвестирование и выход из инвестиций - возможны в несколько нажатий.

Управление личным портфелем и аналитика - стали еще более прозрачными и глубокими благодаря более 30 показателям, которые помогают всегда четко понимать, во что именно ты инвестируешь и чего ожидать.

Очень простая регистрация - нужны только e-mail и номер телефона, чтобы перед решением инвестировать ознакомиться с возможностями Inzhur лично.

Доступность старта - инвестирование с Inzhur от 10 грн до сих пор остается уникально низким для Украины порогом входа.

Приложение Inzhur уже в топах скачиваний (скриншот/Inzhur)

Какими будут следующие шаги компании

С Inzhur инвесторы уже имеют возможность вкладываться в крупную коммерческую недвижимость по самой доступной цене ценных бумаг на рынке, а также в лучший каталог ОВГЗ в Украине, который среди прочего содержит выпуски облигаций с уникально выгодными условиями.

С приложением такое инвестирование становится не просто прибыльным, а еще и очень удобным и быстрым.

К слову, у команды Inzhur большие планы относительно возможностей своего приложения.

"Мы уже сейчас предлагаем полностью функциональное решение, но, как ключевой драйвер украинского рынка доступных инвестиций, мы не собираемся стоять на месте, потому что видим в нем огромный потенциал", - комментирует СЕО Inzhur.

"Новые инвестиционные продукты и инструменты, свежие функции - то, что уже активно разрабатывается. Многое из того, что мы уже запланировали, появится в Украине впервые, как это уже неоднократно случалось с предложениями Inzhur", - подчеркивает Журжий.