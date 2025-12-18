Inzhur розігрує квартиру серед інвесторів: названо строки

Щоб встигнути взяти участь у розіграші, необхідно зареєструватися на сайті Inzhur, поповнити рахунок і придбати сертифікати фонду Inzhur REIT - не менше 30 штук.

Розіграш триватиме до 29 грудня включно (до 23:59), а вже 30 грудня Inzhur за допомогою рандомайзера обере переможців.

"Маючи стратегічну мету в навчанні інвестиціям 1 млн українців та українок протягом 3 найближчих років, команда Inzhur оцінила ефективність таких розіграшів, тому ми продовжили. До того ж, ми просто не могли залишити без новорічних подарунків нашу спільноту інвесторів", - зазначає засновник і СЕО Inzhur Андрій Журжій.

У 2025 році це вже четверта квартира, яку Inzhur надає в якості подарунка: раніше власником ключів від нової житлової площі від Inzhur можна було стати, беручи участь у розіграші від monobank, роблячи донати на Rusoriz від фонду "Спільнота Стерненка" та інвестуючи у фонд Inzhur REIT.