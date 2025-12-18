Inzhur разыгрывает квартиру среди инвесторов: названы сроки

Чтобы успеть принять участие в розыгрыше, необходимо зарегистрироваться на сайте Inzhur, пополнить счет и приобрести сертификаты фонда Inzhur REIT - не менее 30 штук.

Розыгрыш продлится до 29 декабря включительно (до 23:59), а уже 30 декабря Inzhur с помощью рандомайзера выберет победителей.

"Имея стратегическую цель в обучении инвестициям 1 млн украинцев и украинок в течение 3 ближайших лет, команда Inzhur оценила эффективность таких розыгрышей, поэтому мы продолжили. К тому же, мы просто не могли оставить без новогодних подарков наше сообщество инвесторов", - отмечает основатель и СЕО Inzhur Андрей Журжий.

В 2025 году это уже четвертая квартира, которую Inzhur предоставляет в качестве подарка: ранее владельцем ключей от новой жилой площади от Inzhur можно было стать, участвуя в розыгрыше от monobank, делая донаты на Rusoriz от фонда "Сообщество Стерненко" и инвестируя в фонд Inzhur REIT.