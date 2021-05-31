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Инвесторы в "зеленую" энергетику уже отсудили 800 млн грн у Украины из-за долгов

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 14:58
Инвесторы в "зеленую" энергетику уже отсудили 800 млн грн у Украины из-за долгов Фото: инвесторы в "зеленую" энергетику отсудили 800 млн грн у Украины (pixabay com)
Автор: РБК-Украина

Хозяйственный суд Киева удовлетворил еще ряд исков производителей "зеленой" электроэнергии к госпредприятию "Гарантированный покупатель" (ГП "ГарПок") о взыскании задолженности по "зеленому" тарифу.

Об этом пишет Finbalance.

В частности, госпредприятие "Гарпок" должно выплатить ООО "Украинская энергетические решения 2018" 22,9 млн грн; ООО "Гудвелли Украина" - 6,9 млн грн; ЗАО "Экопрод" - 5,5 млн грн; ООО "Аякс Днепр" - 26,1 млн грн; ООО "Тавань Солар 3" - 13,4 млн грн; ООО "Солнечная Энергия Плюс" - 16,1 млн грн; ООО "Эвроимекс" - 9,7 млн; ООО "Юкрейниан Солар Групп-Виноградово" - 4,9 млн грн.

Ранее производители "зеленой" электроэнергии отсудили у ГП "ГарПок" 700 млн грн задолженности по "зеленому" тарифу.

С учетом указанных выше восьми дел, на основании судебных решений по ГП "ГарПок" в целом должно быть взыскано более 800 млн грн долга.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" пожаловались в Секретариат Энергетического сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на "зеленую" энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще к 10 инвесторам в "зеленую" энергетику Украины.

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