В Раде пожаловались в Энергосообщество на введение акциза на "зеленую" энергию в Украине

Народные депутаты, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" пожаловались в Секретариат Энергетического сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на "зеленую" энергию в Украине. Они заявляют, что это противоречит законодательству ЕС.

По оценке депутатов, введение акциза не соответствует законодательству ЕС, в частности, директиве Европейского парламента и Совета № 2018/2001 по ВИЭ, в соответствии с которым государства должны принимать все меры, направленные на развитие возобновляемой энергетики.

"Поэтому решили обратиться к международной организации Европейское энергетическое сообщество для получения заключения о соответствии инициативы законодательству и практике международных и европейских норм", - подчеркнули депутаты.

МФО отмечает, что почти две недели прошло, как правительство одобрило соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины, однако текст так и не поступил в Верховную раду.

При этом уточняется, что известным остается одно: Министерство финансов Украины, несмотря на все обращения, в том числе от МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", так и не отказалось от идеи введения акцизного налога на уровне 3,2 %.

"На самом деле внедрение этого налога может поставить под угрозу возможность достижения Украиной своих международных обязательств в части увеличения доли электрической энергии, которая производится из возобновляемых источников, а именно 25% к 2030 году", - говорят депутаты.

В частности сообщается, что данная инициатива приводит к нарушению заключенного в июне 2020 года Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики.

Меморандумом предусмотрено так называемое "стабилизационное" предостережение относительно действий органов государственной власти в части изменений законодательства, которые могут ухудшать экономическое состояние производителей ВИЭ.

"Введение акциза являются фактическим дополнительным снижением размера "зеленого" тарифа на 3,2%, поэтому мы можем говорить о нарушении Меморандума в части ухудшения условий для деятельности международных инвесторов в Украине", - заключают депутаты.