Инвесторы Facebook хотят отставки Цукерберга

Большинство внешних акционеров Facebook - это 68% - проголосовали за назначение независимого директора компании вместо Марка Цукерберга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Голосование состоялось во время акционерных собраний компании в прошлом месяце. Главная причина критики Цукерберга со стороны внешних акционеров - недостаточно мощная, по их мнению, политика компании по защите личных данных пользователей.

Однако, как отмечает "ГА", вероятно это голосование не приведет к немедленной смене руководства. Причина - двухуровневая система акций, согласно которому каждая акция, которую имеют Цукерберг и руководство компании, соответствует десяти голосам при принятии решений. При этом, которые удерживают внешние акционеры, имеют по одному голосу.

"Это позволяет компании получать инвестиции, но не распылять контроль над компанией. За счет своего пакета акций Цукерберг имеет 58% голосов в компании", - пишет издание.

"Цукерберга может освободить только сам Цукерберг", - резюмировали наблюдатели.

Напомним, недавно Цукерберг презентовал новый дизайн и функционал социальной сети Facebook. Как рассказал Цукерберг, новый дизайн соцсети будет "проще и быстрее". В частности, пользователю станет проще искать то, что ему нужно и добираться до тех функций, которые зачастую используются".