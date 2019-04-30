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Цукерберг показал обновленный дизайн Facebook

Новости » Телеком & IT    30.04.2019 - 23:22
Цукерберг показал обновленный дизайн Facebook
Фото: Марк Цукерберг показал обновленный дизайн Facebook (newsroom.fb.com)

Различные изменения также коснутся Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook обновит свой дизайн и функционал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы компании Марка Цукерберга во время конференции F8.

Как рассказал Цукерберг во время конференции, новый дизайн соцсети будет "проще и быстрее". Пользователю станет "проще искать то, что ему нужно и добираться до тех функций, которые зачастую используются".

Отмечается, что часть обновлений пользователи увидят уже в течение следующих месяцев. Одним из первых обновлений будет смена дизайна для десктопных устройств.

"В частности, изменится дизайн раздела с группами", - добавил Цукерберг.

В данном разделе пользователь сможет увидеть персонализированную подборку обновлений тех групп, в которых он находится. Также, разработчики улучшат и работу механизмов, отвечающих за рекомендации групп. А летом компания покажет новый раздел с мероприятиями.

 

Кроме того, разного рода изменения коснутся всех продуктов компании, в том числе Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp. Появится возможность создавать каталоги своей продукции в WhatsApp, а в Instagram обновится дизайн и функционал раздела для съемки видео и изображений.

"Приложение Messenger будет переделано с нуля. В нем можно будет просматривать видео вместе с собеседником", - пообещал Цукерберг.

Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook начала тестировать горизонтальный способ прокрутки ленты новостей. Первой новую опцию в Facebook обнаружила специалист в области реверс-инжиниринга Джейн Манчунь Вон. В компании подтвердили, что тестируют в закрытом режиме прототип нового способа навигации в ленте новостей.

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