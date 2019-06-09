Інвестори Facebook хочуть відставки Цукерберга

Більшість зовнішніх акціонерів Facebook - це 68% - проголосували за призначення незалежного директора компанії замість Марка Цукерберга. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Голосування відбулось під час акціонерних зборів компанії минулого місяця. Головна причина критики Цукерберга з боку зовнішніх акціонерів - недостатньо потужна, на їх думку, політика компанії щодо захисту приватних даних користувачів.

Проте, як зазначає "ГА", ймовірно це голосування не призведе до негайної зміни керівництва. Причина - дворівнева систему акцій, зігдно з якою кожна акція, яку мають Цукерберг та керівництво компанії, відповідає десятьом голосам при прийнятті рішень. При цьому, які утримують зовнішні акціонери, мають по одному голосу.

"Це дозволяє компанії отримувати інвестиції, але не розпорошувати контроль над компанією. За рахунок свого пакету акції, Цукерберг має 58% голосів в компанії", - пише видання.

"Цукерберга може звільнити лише сам Цукерберг", - резюмували спостерігачі.

Нагадаємо, нещодавно Цукерберг презентував новий дизайн та функціонал соціальної мережі Facebook. Як розповів Цукерберг, новий дизайн соцмережі буде "простіший та швидший". Зокрема, користувачу стане "простіше шукати те, що йому потрібно та діставатися до тих функцій, які найчастіше використовуються".