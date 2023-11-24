Інвестори закликали правління Tesla накласти санкції на Ілона Маска через антисемітський скандал

Інвестори Tesla закликали Раду директорів компанії накласти санкції на Ілона Маска, якщо він не вибачиться за підтримку антисемітського коментаря у своїй соціальній мережі X (колишній twitter).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Бред Лендер, який контролює близько 946 млн доларів акцій Tesla для державних пенсійних фондів Нью-Йорка заявив, що правління повинне накласти санкції на генерального директора Ілона Маска.

Він вважає, що дії Маска створюють проблеми для компанії, посилаючись на розділ кодексу ділової етики виробника електромобілів, який забороняє знущання на будь-якому рівні організації.

"Існує реальний ризик того, що якщо його почнуть сприймати як антисеміта, це може мати реальні наслідки на продажах і вартості Tesla", - сказав Лендер.

Він додав, що Рада директорів Tesla має чітко дати зрозуміти Маску, що він повинен вжити заходів та притягти його до відповідальності в разі відмови.

Інвестор вважає, що Ілон Маск повинен видалити свою публікацію та попросити вибачення, а якщо він цього не зробить, то Лендер пропонує перестати платити йому зарплату, призупинити його перебування на посаді гендиректора або ж звільнити.

Варто зазначити, що інші інвестори, зокрема Nia Impact Capital і Росс Гербер, гендиректор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management також висловили занепокоєння щодо дій Маска.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, внаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші зупинили свою діяльність у соціальній мережі Twitter та перестали розміщувати рекламу на платфорі.

Також нещодавно відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС із проханням припинити показ реклами в соцмережі Х. Ці дії планують запровадити на тлі занепокоєння з приводу поширення там дезінформації.

Незабаром Ілон Маск прокоментував антисемітський скандал. Мільярдер заперечив свою причетність до антисемітських висловлювань, а всі звинувачення у ЗМІ назвав фальшивими.