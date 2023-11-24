Инвесторы призвали правление Tesla наложить санкции на Илона Маска из-за антисемитского скандала

Инвесторы Tesla призвали Совет директоров компании наложить санкции на Илона Маска, если он не извинится за поддержку антисемитского комментария в своей социальной сети X (бывший twitter).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Брэд Лендер, контролирующий около 946 млн долларов акций Tesla для государственных пенсионных фондов Нью-Йорка заявил, что правление должно наложить санкции на генерального директора Илона Маска.

Он считает, что действия Маска создают проблемы для компании, ссылаясь на раздел кодекса деловой этики производителя электромобилей, запрещающий издевательство на любом уровне организации.

"Существует реальный риск того, что если его начнут воспринимать как антисемита, это может иметь реальные последствия на продажах и стоимости Tesla", - сказал Лендер.

Он добавил, что Совет директоров Tesla должен четко дать понять Маску, что он должен принять меры и привлечь его к ответственности в случае отказа.

Инвестор считает, что Илон Маск должен удалить свою публикацию и попросить прощения, а если он этого не сделает, то Лендер предлагает перестать платить ему зарплату, приостановить его пребывание в должности гендиректора или уволить.

Следует отметить, что другие инвесторы, в частности Nia Impact Capital и Росс Гербер, гендиректор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management также выразили обеспокоенность действиями Маска.

Что предшествовало

Напомним, накануне Илон Маск попал в антисемитский скандал, в результате которого уже несколько всемирно известных компаний, таких как Disney, Apple и другие , остановили свою деятельность в социальной сети Twitter и перестали размещать рекламу на платфоре.

Также недавно отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить показ рекламы в соцсети Х. Эти действия планируют ввести на фоне беспокойства по поводу распространения дезинформации.

Вскоре Илон Маск прокомментировал антисемитский скандал. Миллиардер отрицал свою причастность к антисемитским высказываниям, а все обвинения в СМИ назвал фальшивыми.