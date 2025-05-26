Інвестори, які повірили в Трампа, втратили гроші на українських облігаціях, - Bloomberg

Доларові облігації України принесли інвесторам збитки у понад 10% у 2025 році. Це є найгіршим показником серед ринків, що розвиваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, купівля українських облігацій була однією з найпопулярніших угод на ринках, що розвиваються, у зв'язку з поверненням Дональда Трампа в Білий дім.

Однак облігації дешевшають, оскільки перспективи того, що Трамп виконає свої обіцянки і виступить посередником в укладенні мирної угоди, стають дедалі менш імовірними.

Це разючий поворот порівняно з їхніми успіхами на початку року, коли ставки на припинення вогню зробили український борг лідером за прибутковістю. Вартість деяких облігацій майже подвоїлася після реструктуризації в серпні. Ставки на мир підняли ринки по всій Східній Європі.

"Ринок повернувся до рівнів, що спостерігалися до виборів Трампа", - сказав Віктор Сабо, інвестиційний директор Aberdeen Investments. "Обіцянка забезпечити мир наступного дня після інавгурації зіткнулася з реальністю, що Путін не хоче миру".

Доларові облігації України неодноразово опинялися серед найгірших показників на ринках, що розвиваються, минулого тижня. Облігації, що підлягають погашенню в 2035 році, майбутні виплати за якими пов'язані з економічними показниками України, торгувалися трохи вище 50 центів за долар, що нижче приблизно 70 центів у лютому, що вказує на більш глибокі проблеми.

"Основний вплив затримок у мирних переговорах, вочевидь, проявився в суверенних облігаціях України", - сказав Мартін Берчетче, керуючий портфелем у Frontier Road. "Інвестиції в ці облігації засновані на якомусь припиненні вогню або вирішенні бойових дій".

Успіх Східної Європи

Тим часом у Східній Європі загалом причини розвороту на українському ринку облігацій полягають у тому, чому біржі від Варшави до Будапешта зафіксували один із найбільших приростів у світі.

Спочатку активи на сході ЄС підтримувалися надіями на мирну угоду, яка принесе стабільність і більше інвестицій у регіон.

Згодом можливість того, що Трамп обмежить військову підтримку Європи і відійде від мирного процесу, підштовхнула Німеччину та інші уряди до дій. Сотні мільярдів євро, які вони пообіцяли виділити на оборонні витрати, підняли ринки по всій Східній Європі, роблячи ставки на те, що їхні економіки виграють.

Основні фондові індекси у Варшаві, Празі та Будапешті принесли інвесторам прибутковість понад 30% цього року в доларовому вираженні. А угорський форинт, чеська крона і польський злотий перебувають на вершині зростання ринків, що розвиваються, по відношенню до долара в 2025 році