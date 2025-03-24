Інвестори не готові вкладати в ВДЕ через борги та нестабільні правила гри, - експерт

"Це така хронічна історія галузі, звикаєш до їх існування. Протягом кінця грудня 2024 - січня 2025 років вони зменшились. Але дійсно це велика проблема, яка впливає на перспективи, а не лише поточні проєкти. По-перше, основними інвесторами, які вкладатимуть в Україну, будуть ті, які вже тут знаходяться. Вони знають ринок та ризики. Нові інвестори приходять після консультацій з ними. Старі борги впливають на майбутні проєкти або їх відсутність", - сказала вона.

Рибачук додала, що старі борги також впливають на нові механізми підтримки галузі.

"Зелені аукціони для нових проєктів не працюють. Їх двічі намагались запустити, а не виходить. Бо хронічні борги Гарантованого покупця і нестабільна регуляторка не ті чинники, що дають гравцям відчуття впевненості та стабільності", - пояснила вона.

Також Рибачук наголосила, що зелені аукціони як інструмент важливі, але й кредитний ризик контрагента-покупця має значення, а постійні борги - це ознака структурної дисфункціональності галузі та системи.

"Це те, що відлякує інвесторів. Бо система непрозора, формування грошей здебільшого знаходиться між державними органами, судитись чи взаємодіяти з ними на ринкових умовах не вдається. Тому немає розуміння того, як ці борги виникають і як можуть бути погашені", - підсумувала вона.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський завив, що виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції.

Також повідомлялось, що інвестори у відновлювальні джерела енергії припинили рахувати терміни окупності проектів "зеленої" енергетики через борги.