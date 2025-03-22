Інвестори у "зелену" енергетику отримують лише половину грошей за вироблену електрику, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СЕО Elementum Energy Ольгу Рибачук.

"Ми вже давно не рахуємо терміни окупності через борги та прострочення платежів. На сьогодні за 2022 рік маємо розрахунок на рівні 50% за електроенергію, яку ми згенерували", - сказала вона.

Рибачук додала, що інші учасники ринку зараз все одно анонсують нові проєкти, бо вони не розраховують на державну підтримку.

"Переважно нові проєкти будують з розрахунком реалізувати електроенергію на відкритому ринку. Ви можете продавати не лише державі, але й кінцевим споживачам, за двосторонніми угодами на УЕБ, на РДН (Ринок на добу наперед) та ВДР (внутрішньодобовий ринок), можна навіть експортувати", - пояснила вона.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський завив, що виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції