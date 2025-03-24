Инвесторы не готовы вкладывать в ВИЭ из-за долгов и нестабильных правил игры, - эксперт

"Это такая хроническая история отрасли, привыкаешь к их существованию. В течение конца декабря 2024 - января 2025 года они уменьшились. Но действительно это большая проблема, которая влияет на перспективы, а не только текущие проекты. Во-первых, основными инвесторами, которые будут вкладывать в Украину, будут те, которые уже здесь находятся. Они знают рынок и риски. Новые инвесторы приходят после консультаций с ними. Старые долги влияют на будущие проекты или их отсутствие", - сказала она.

Рыбачук добавила, что старые долги также влияют на новые механизмы поддержки отрасли.

"Зеленые аукционы для новых проектов не работают. Их дважды пытались запустить, а не получается. Потому что хронические долги Гарантированного покупателя и нестабильная регуляторка не те факторы, которые дают игрокам ощущение уверенности и стабильности", - пояснила она.

Также Рыбачук отметила, что зеленые аукционы как инструмент важны, но и кредитный риск контрагента-покупателя имеет значение, а постоянные долги - это признак структурной дисфункциональности отрасли и системы.

"Это то, что отпугивает инвесторов. Потому что система непрозрачна, формирование денег в основном находится между государственными органами, судиться или взаимодействовать с ними на рыночных условиях не удается. Поэтому нет понимания того, как эти долги возникают и как могут быть погашены", - подытожила она.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский завил, что выплата долгов за зеленую электроэнергию будет стимулом строить новые электростанции.

Также сообщалось, что инвесторы в возобновляемые источники энергии прекратили считать сроки окупаемости проектов "зеленой" энергетики из-за долгов.