Інвесторам в "зелену" енергетику не виплатили 36% коштів за 2022 рік

Заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед виробниками "зеленої" енергетики

Як повідомлялося, що заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з ВДЕ складає 23,3 млрд грн.

Раніше експерти прогнозували, що багатомільярдні борги "Гарпоку" перед підприємствами "зеленої" енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в "зелених" аукціонах.

До того ж, за словами, партнерки юридичної компанії "Альтело" та голови правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольги Савченко, борг за ВДЕ у 2022 році, залишається серйозною проблемою для ринку. За оцінками, рівень розрахунків становить лише 54-60%, тобто близько 40% коштів досі не сплачено.

У червні інвестори у відновлювану енергетику звернулись до Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки.

Нагадаємо, ця заборгованість виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.

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