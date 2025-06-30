Инвесторам в "зеленую" энергетику не выплатили 36% средств за 2022 год

Задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями "зеленой" энергетики

Как сообщалось, что задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляет 23,3 млрд грн.

Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги "Гарпока" перед предприятиями "зеленой" энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в "зеленых" аукционах.

К тому же, по словам, партнера юридической компании "Альтело" и председателя правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольги Савченко, долг за ВИЭ в 2022 году, остается серьезной проблемой для рынка. По оценкам, уровень расчетов составляет лишь 54-60%, то есть около 40% средств до сих пор не оплачено.

В июне инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы.

Напомним, эта задолженность возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.

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