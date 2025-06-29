Борг за "зелену" електроенергію за 2022 рік гальмує ринок, - Савченко

Борг за електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел у 2022 році, залишається серйозною проблемою для ринку. За оцінками, рівень розрахунків становить лише 54-60%, тобто близько 40% коштів досі не сплачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партнерки юридичної компанії "Альтело" та голови правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольги Савченко.

"Є проблематика значна - це заборгованість 2022 року. Фактично, скажімо, що, за різними оцінками, десь 54-60% рівень розрахунків, 40% - це борг. Це доволі великі суми, мільярдні суми, направду", - зазначила вона.

За словами експертки, одна з причин цієї заборгованості - суперечки щодо станцій, розташованих на тимчасово окупованих територіях, саме вони спричинили гучний скандал у 2023 році.

"Я не знаю, чи пам'ятають українці скандал 2023 року, коли виявилося, що оплачували за електричну енергію станціям, які її виробляли на окупованих територіях. Через що виник цей скандал? НЕК "Укренерго" і "Гарантований покупець" не можуть зрозуміти, як враховувати цю електричну енергію. Є спори по актах, по обсягах і так далі. Це впливає на остаточні розрахунки за 2022 рік", - пояснила Савченко.

Юристка також наголосила, що "Гарантований покупець" подав позови до компаній, яким раніше вже сплачували кошти за електроенергію, вироблену на окупованих територіях, водночас підстав для таких позовів може бути недостатньо.

"Дані виробітку електричної енергії не є ефемерні, тобто вони чітко відслідковувані, і компаніям сплачувалось,підписувались акти. І лише після скандалів виявилося, що нібито не було поставок ними електричної енергії, хоча в більшості випадків це не так", - наголосила вона.