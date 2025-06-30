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Інвесторам в "зелену" енергетику не виплатили 36% коштів за 2022 рік

Понеділок 30 червня 2025 16:50
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Інвесторам в "зелену" енергетику не виплатили 36% коштів за 2022 рік Фото: стало відомо, скільки коштів не виплатили інвесторам в "зелену" енергетику за 2022 рік (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Інвестори у підприємства "зеленої" енергетики недоотримали 36% коштів за вироблену у 2022 році електроенергію. Це є найбільшим боргом у порівнянні з іншими роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію ДП "Гарантований покупець".

Згідно з повідомленням держпідприємства, рівень недоплат виробникам зеленої енергії за 2023 рік складає лише 0,8%, за 2024 - 11,1%.

Водночас вказується, що з початку року рівень розрахунків за електроенергію з відновлюваних джерел складає 83,7%, тобто недоплати складають 16,3%.

Також "Гарпок" повідомляє, що "Укренерго" має борг перед держпідприємством в розмірі 16,5 млрд грн за послугу зі збільшення виробництва "зеленої" електроенергії.

Заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед виробниками "зеленої" енергетики

Як повідомлялося, що заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з ВДЕ складає 23,3 млрд грн.

Раніше експерти прогнозували, що багатомільярдні борги "Гарпоку" перед підприємствами "зеленої" енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в "зелених" аукціонах.

До того ж, за словами, партнерки юридичної компанії "Альтело" та голови правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольги Савченко, борг за ВДЕ у 2022 році, залишається серйозною проблемою для ринку. За оцінками, рівень розрахунків становить лише 54-60%, тобто близько 40% коштів досі не сплачено.

У червні інвестори у відновлювану енергетику звернулись до Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки.

Нагадаємо, ця заборгованість виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.

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