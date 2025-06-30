Інвесторам в "зелену" енергетику не виплатили 36% коштів за 2022 рік

Фото: стало відомо, скільки коштів не виплатили інвесторам в "зелену" енергетику за 2022 рік (Getty Images)

Інвестори у підприємства "зеленої" енергетики недоотримали 36% коштів за вироблену у 2022 році електроенергію. Це є найбільшим боргом у порівнянні з іншими роками.



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію ДП "Гарантований покупець".

Згідно з повідомленням держпідприємства, рівень недоплат виробникам зеленої енергії за 2023 рік складає лише 0,8%, за 2024 - 11,1%. Водночас вказується, що з початку року рівень розрахунків за електроенергію з відновлюваних джерел складає 83,7%, тобто недоплати складають 16,3%. Також "Гарпок" повідомляє, що "Укренерго" має борг перед держпідприємством в розмірі 16,5 млрд грн за послугу зі збільшення виробництва "зеленої" електроенергії.