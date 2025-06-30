Инвесторам в "зеленую" энергетику не выплатили 36% средств за 2022 год

Фото: стало известно, сколько средств не выплатили инвесторам в "зеленую" энергетику за 2022 год (Getty Images)

Инвесторы в предприятия "зеленой" энергетики недополучили 36% средств за произведенную в 2022 году электроэнергию. Это является самым большим долгом по сравнению с другими годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию ГП "Гарантированный покупатель".

Согласно сообщению госпредприятия, уровень недоплат производителям зеленой энергии за 2023 год составляет лишь 0,8%, за 2024 - 11,1%. В то же время указывается, что с начала года уровень расчетов за электроэнергию из возобновляемых источников составляет 83,7%, то есть недоплаты составляют 16,3%. Также "Гарпок" сообщает, что "Укрэнерго" имеет долг перед госпредприятием в размере 16,5 млрд грн за услугу по увеличению производства "зеленой" электроэнергии.