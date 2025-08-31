Інвесторам необхідно знати чіткі терміни погашення боргів за "зелену" енергію, - Соколовський

"Дійсно, ми маємо борг 65,5% за 2022 рік. Ми розуміємо, що в 2022 році ситуація була занадто важка як для всієї країни, так і для енергетичної галузі, і зокрема для сектору ВДЕ… І ми маємо, скоріш за все, ухвалити окремий закон, який буде передбачати чіткий графік погашення заборгованості, яка виникла в 2022 році", - заявив Соколовський.

За його словами, держава вже частково забезпечила необхідні інвесторам потреби – нові борги не виникають та сплачуються борги минулих років. На думку експерта, цей рух треба продовжити до повного погашення.

"А для того, щоби погасити старі борги і для того, щоби компанія "Укренерго" розраховувалася вчасно з "Гарантованим покупцем", потрібна допомога наших західних партнерів", - вважає Соколовський.

Він вважає, що серед варіантів вирішення проблеми може бути випуск облігацій або ж безпосередньо фінансова допомога з боку ЄС.

