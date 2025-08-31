Инвесторам необходимо знать четкие сроки погашения долгов за "зеленую" энергию, - Соколовский

"Действительно, мы имеем долг 65,5% за 2022 год. Мы понимаем, что в 2022 году ситуация была слишком тяжелая как для всей страны, так и для энергетической отрасли, и в частности для сектора ВИЭ... И мы должны, скорее всего, принять отдельный закон, который будет предусматривать четкий график погашения задолженности, возникшей в 2022 году", - заявил Соколовский.

По его словам, государство уже частично обеспечило необходимые инвесторам потребности - новые долги не возникают и уплачиваются долги прошлых лет. По мнению эксперта, это движение надо продолжить до полного погашения.

"А для того, чтобы погасить старые долги и для того, чтобы компания "Укрэнерго" рассчитывалась вовремя с "Гарантированным покупателем", нужна помощь наших западных партнеров", - считает Соколовский.

Он считает, что среди вариантов решения проблемы может быть выпуск облигаций или же непосредственно финансовая помощь со стороны ЕС.