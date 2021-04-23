Инвестор Суперлиги: мы явно недооценивали негативную реакцию фанатов на новый турнир

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление JP Morgan 23 апреля.

"Мы точно недооценили, как это соглашение будет рассматриваться более широким футбольным сообществом, и как это может повлиять на него в будущем. Мы будем извлекать из этого уроки", - говорится в заявлении.

В противоречивую новую лигу планировали войти "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм", испанские "Атлетико", "Реал" и "Барселона", а также итальянские клубы "Милан", "Ювентус" и "Интер".

JP Morgan должен был обеспечить финансирование новых соревнований.