"Інвестиції" Росії у терор потрібно перекривати ще більшою допомогою Україні, - Зеленський

"Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу – саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. І я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу – нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні «інвестиції» Росії в терор – уже, уявіть собі, понад 4 тисячі ракет! – треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких цей терор спрямований", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна цього тижня отримала важливі рішення від ЄС, країн-партнерів у Європі та США, які допоможуть зберігати стабільність зараз та наступного року. Це стосується і оборонної підтримки, і енергетичної та макрофінансової допомоги для України.