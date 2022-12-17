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"Інвестиції" Росії у терор потрібно перекривати ще більшою допомогою Україні, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

"Інвестиції" Російської Федерації у терор потрібно перекривати більшою допомогою людям, на кого цей терор спрямований.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу – саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. І я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу – нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні «інвестиції» Росії в терор – уже, уявіть собі, понад 4 тисячі ракет! – треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких цей терор спрямований", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна цього тижня отримала важливі рішення від ЄС, країн-партнерів у Європі та США, які допоможуть зберігати стабільність зараз та наступного року. Це стосується і оборонної підтримки, і енергетичної та макрофінансової допомоги для України.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня.

Пізніше Зеленський заявив, що на що б не розраховували російські воєначальники, але нові масовані ракетні удари не змінять ситуацію на фронті.

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