"Инвестиции" России в террор нужно перекрывать еще большей помощью Украине, - Зеленский

"Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа – именно против людей, всех украинцев от Луцка до Харькова, от Сум до Одесщины. И я благодарен каждому лидеру, я благодарен каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что столь масштабные "инвестиции" России в террор – уже, представьте себе, более 4 тысяч ракет! – нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых этот террор направлен", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что Украина на этой неделе получила важные решения от ЕС, стран-партнеров в Европе и США, которые помогут сохранять стабильность сейчас и в следующем году. Это касается и оборонной поддержки, и энергетической, и макрофинансовой помощи для Украины.