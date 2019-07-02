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Інвестиційний клімат в Україні погіршився

Новини » Економіка    02.07.2019 - 14:59
Інвестиційний клімат в Україні погіршився
Ілюстративне фото (flickr.com)

Результати опитування ЄБА вказують на відчутне погіршення настроїв бізнесу

Показник індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року. Про це повідомляє прес-служба ЄБА.

Як зазначається в повідомленні, за результатами нової хвилі опитування за першу половину 2019 року індекс склав 2,85 балів з 5-ти можливих та опинився у негативній площині. Для порівняння, показник попереднього періоду становив 3,07 та демонстрував нейтральне ставлення інвесторів до бізнес-клімату країни.

Інвестиційний клімат в Україні погіршився

eba.com.ua

Серед позитивних моментів, які спостерігав бізнес за останні півроку, бізнесмени зазначили лібералізацію валютного законодавства, стабільність національної валюти, демократичні президентські вибори, зниження рівня інфляції, продовження діалогу з МВФ.

Однак, до "старих" проблем, як-то корупція, недовіра до судової системи, відтік робочої сили додалася відчутна політична та економічна турбулентність, яка турбує підприємців та змушує вести бізнес в умовах невизначеності, додали в ЄБА.

Результати опитування вказують на відчутне погіршення настроїв бізнесу. Так, під час минулої хвилі опитування кількість незадоволених інвестиційним кліматом складала 40%, зараз їх кількість зросла до 57%.

До того ж, бізнес не поспішає робити оптимістичних передбачень на майбутнє. Так, 54%керівників компаній вагаються, чи буде Україна вигідним ринком для інвестування у найближчі 6 місяців, зазначили автори дослідження.

Нагадаємо, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом року на 1,2 в. п. і становить мінус 5,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 1,9 в.п. і становить мінус 5,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, очікування бізнесу України щодо ділової активності у I кварталі 2019 року трохи покращилися. Індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становить 119,7% (у попередньому кварталі - 117,3%).

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