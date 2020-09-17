Инвестиционная пауза: Минэкономики пояснило исторический обвал капитальных инвестиций

Инвестиционная деятельность в i полугодии 2020 года подверглась существенному влиянию кризисной ситуации, вызванной пандемией острой респираторной инфекции COVID-19. В целом 2020 год будет характеризоваться инвестиционной паузой.

Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, на II квартал 2020 года пришлась основная часть наиболее жестких карантинных ограничений и, как следствие, снижения производственной активности, сокращения доходов и ухудшения инвестиционных настроений отечественных и международных инвесторов.

Так, во II квартале 2020 года падение освоенных капитальных инвестиций составило 34,4% (в сравнении с соответствующим кварталом предыдущего года), что в итоге сформировало сокращение объемов освоенных капитальных инвестиций по результатам i полугодия 2020 года на уровне 34,9%.

"Такое сокращение по результатам полугодия было самым большим за период с 2010 года, что особенно ощутимо на фоне длительного 4-х летнего периода высокой инвестиционной активности", - отметили в Минэкономики.

По прогнозу министерства, в ближайшее время ожидается некоторая стабилизация ситуации и постепенное восстановление производственной активности во II полугодии 2020 года. Однако понесенные потери субъектов экономической деятельности все еще отображаются на их инвестиционной активности. Поддержка будет ощущаться в большей степени со стороны бюджетного сектора.

"Однако, учитывая ощутимые финансовые трудности предприятий и неопределенность относительно сроков и характера ограничительных мер в ответ на распространение COVID-19, в целом 2020 год будет характеризоваться инвестиционной паузой", - говорится в сообщении.

Напомним, капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года составили 163,8 млрд грн. Это на 34,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что Кабинет министров сохранил прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%.