Інвестиційна пауза: Мінекономіки пояснило історичний обвал капітальних інвестицій

Інвестиційна діяльність у І півріччі 2020 року зазнала суттєвого впливу кризової ситуації спричиненої пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19. У цілому 2020 рік характеризуватиметься інвестиційною паузою.

Про це йдеться в коментарі Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, на ІІ квартал 2020 року припала основна частина найбільш жорстких карантинних обмежень та, як наслідок, зниження виробничої активності, скорочення доходів громадян та погіршення інвестиційних настроїв вітчизняних та міжнародних інвесторів.

Так, у ІІ кварталі 2020 року падіння освоєних капітальних інвестицій склало 34,4% (у порівнянні з відповідним кварталом попереднього року), що у підсумку сформувало скорочення обсягів освоєних капітальних інвестицій за результатами І півріччя 2020 року на рівні 34,9%.

"Таке скорочення за результатом півріччя було найбільшим за період з 2010 року, що особливо відчутно на тлі тривалого 4-х річного періоду високої інвестиційної активності", - зазначили в Мінекономіки.

За прогнозом міністерства, у найближчий час очікується деяка стабілізація ситуації та поступове відновлення виробничої активності у II півріччі 2020 року. Однак, понесені втрати суб'єктів економічної діяльності все ще відображатимуться на їх інвестиційній активності. Підтримка відчуватиметься більшою мірою з боку бюджетного сектору.

"Проте, враховуючи відчутні фінансові труднощі підприємств та невизначеність щодо термінів і характеру обмежувальних заходів у відповідь на поширення COVID-19, у цілому 2020 рік характеризуватиметься інвестиційною паузою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, капітальні інвестиції в економіку України у першому півріччі 2020 року склали 163,8 млрд грн. Це на 34,9% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Відзначимо, Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%.