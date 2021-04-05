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Инвестиции, энергетика и военное сотрудничество: Украина и Катар подписали 13 документов

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский во время визита в Катар подписал 13 двусторонних документов. Также были подписаны 2 коммерческих контракта.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Документы были подписаны во время встречи с Эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел страны Халидом бин Халифе Аль Тани.

"Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также 2 коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества", - написал Зеленский.

В Офисе президента отметили, что представители Украины и Катара, в частности, обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества.

"Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", - заявил Зеленский.

Также во время встречи шла речи о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов.

"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большого строительства" уже в этом году", - добавил президент.

Также стороны отметили важность расширения проектов концессии украинских портов, а также обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения в сфере энергетики.

Кроме этого Украина и Катар договорились о сотрудничестве для борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее в МИД Украины говорили, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийсотрудничествоКатардокументы
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