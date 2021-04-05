Інвестиції, енергетика та військове співробітництво: Україна і Катар підписали 13 документів

Документи були підписані під час зустрічі з Еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ країни Халідом бін Халіфі Аль Тані.

"Радий підписанню 13 важливих документів між Україною і Катаром, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці", - написав Зеленський.

Офісі президента зазначили, що представники України та Катару, зокрема, обговорили перспективи співпраці в сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічного співробітництва.

"Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки і має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару", - заявив Зеленський.

Також під час зустрічі йшла мова про залучення інвестицій з Катару в розвиток інфраструктурних об'єктів в Україні, зокрема будівництво доріг і мостів.

"Сподіваюся, що катарські компанії приєднаються до проектів "Великого будівництва" вже в цьому році", - додав президент.

Також сторони відзначили важливість розширення проектів концесії українських портів, а також обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання у сфері енергетики.

Крім цього Україна і Катар домовилися про співпрацю для боротьби з пандемією COVID-19.