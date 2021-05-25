Инвестиции в экономику Украины падают второй год подряд

По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано почти во всех отраслях.

В то же время рост зафиксирован в "Здравоохранении и предоставлении социальной помощи" (+137,1%), на транспорте и почтовой деятельности (+23,6%), в сельском хозяйстве (+7,7%), в профессиональной, научной и технической деятельности (6,7%).

Наибольшее падение зафиксировано в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (-79,6%).

В промышленности инвестиции упали на 12,4%, в строительстве - на 19,2%, в торговле - нра 21,9%.

Кроме того, инвестиции в отрасль "Информация и телекоммуникации" упали на 29,0% в отрасль "Финансовая и страховая деятельность" - на 24,0%.