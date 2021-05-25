Інвестиції в економіку України падають другий рік поспіль

За даними статистичного відомства, зниження інвестицій було зафіксовано майже у всіх галузях.

Водночас зростання зафіксоване в "Охороні здоров'я та надання соціальної допомоги" (+137,1%), на транспорті та поштовій діяльності (+23,6%), у сільському господарстві (+7,7%), у професійній, науковій та технічній діяльності (6,7%).

Найбільше падіння зафіксовано у сфері "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" (-79,6%).

У промисловості інвестиції впали на -12,4%, у будівництві - на 19,2%, у торгівлі - на 21,9%.

Крім того, інвестиції у галузь "Інформація та телекомунікації" впали на -29,0% у галузь "Фінансова та страхова діяльність" на 24,0%.