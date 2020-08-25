ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Інвестиції в економіку України впали на 35%

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 15:47
Інвестиції в економіку України впали на 35%
Фото: будівництво (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дані за перше півріччя-2020 свідчать про глибоку кризу

Капітальні інвестиції в економіку України у першому півріччі 2020 року склали 163,8 млрд грн. Це на 34,9% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, зниження інвестицій було зафіксовано у всіх галузях.

Найменше падіння було в "Фінансовій та страховій діяльності" - 0,2%, а також сфері "Інформація та телекомунікації" - 8,3%.

Падіння інвестицій у промисловість склало 37,2%, у сільське господарство - 44,5%.

У сфері "охорона Здоров'я та надання соціальної допомоги" інвестиції впали на 40,9%, у сфері "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" на 74,4%.

Інвестиції в економіку України впали на 35%

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-березень 2020 року склав 4,9 млрд грн збитку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%.

На початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ІнвестиціїкапиталДержавна служба статистики
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся