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Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%

Автор: Александр Белоус

Капитальные инвестиции в экономику Украины за 2020 год составили 419,8 млрд грн. Это на 38,2% меньше по сравнению 2019 годом.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях.

Наименьшее падение было в сферах "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 7,4%, "Информация и телекоммуникации" - 12,7%.

Инвестиции в финансовую и страховую деятельность упали на 23,4%, в профессиональную, научную та техническую деятельность - на 22,7%.

Падение инвестиций в промышленность составило 43,6%, в сельское хозяйство - 45,3%, в строительство - 39,7%, транспорт - 43,2%.

В "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" инвестиции упали на 47,5%, в "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - на 71,1%, в "Образование" - на 45,7%.

В то же время инвестиции в почтовую и курьерскую деятельность выросли на 634,7%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который провела Европейская бизнес ассоциация, половина (48%) иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% не видят существенных изменений. Только 9% опрошенных инвесторов видят улучшения.

Напомним, по данным Минэкономики, инвестиционная пауза стала одной из ключевых особенностей проявления коронакризиса в 2020 году.

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Новости Украины инвестицииГосударственная служба статистики
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