Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%

По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях.

Наименьшее падение было в сферах "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 7,4%, "Информация и телекоммуникации" - 12,7%.

Инвестиции в финансовую и страховую деятельность упали на 23,4%, в профессиональную, научную та техническую деятельность - на 22,7%.

Падение инвестиций в промышленность составило 43,6%, в сельское хозяйство - 45,3%, в строительство - 39,7%, транспорт - 43,2%.

В "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" инвестиции упали на 47,5%, в "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - на 71,1%, в "Образование" - на 45,7%.

В то же время инвестиции в почтовую и курьерскую деятельность выросли на 634,7%.