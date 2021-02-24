Інвестиції в економіку України за 2020 рік впали майже на 40%

За даними статистичного відомства, зниження інвестицій було зафіксовано у всіх галузях.

Найменше падіння було у сферах "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 7,4%, "Інформація та телекомунікації" - 12,7%.

Інвестиції у фінансову та страхову діяльність впали на 23,4%, у професійну, наукову та технічну діяльність - на 22,7%.

Падіння інвестицій у промисловість становило 43,6%, у сільське господарство - 45,3%, у будівництво - 39,7%, транспорт - 43,2%.

В "Охорону здоров'я та надання соціальної допомоги" інвестиції впали на 47,5%, в "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" - на 71,1%, у "Освіту" - на 45,7%.

У той же час інвестиції в поштову та кур'єрську діяльність зросли на 634,7%.