Инвестфонд Хомутынника занялся венчурными инвестициями

Владелец инвестиционного фонда Cascade Виталий Хомутынник занялся инвестициями в высокотехнологичные и быстрорастущие компании. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Для этого Хомутынник создал отдельное направление Cascade Ventures.

"Все эти компании совсем недавно были чьими-то идеями, позже стали стартапами, сейчас это компании, которые меняют целые отрасли, а их стоимость выросла в сотни раз. Сегодня в мире есть очень много новых технологичных компаний, которые ещё малоизвестны, но имеют высокий потенциал быть лидерами в тех или иных сферах, вытесняя традиционные, устоявшиеся десятилетиями бизнесы. Именно поэтому появилась идея создать отдельное направление Cascade Ventures, которое отвечает за поиск и инвестиции в высокотехнологичные и быстрорастущие компании", - написал он.

Напомним, после выборов Хомутынник заявил, что будет заниматься общественной деятельностью и бизнесом и возглавил инвестиционный фонд Cascade, где он ранее был бенефициаром.