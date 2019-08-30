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Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade

Новости » Политика    30.08.2019 - 14:23
Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade
Фото: Виталий Хомутынник (УНИАН)

Хомутынник будет заниматься общественной деятельностью и бизнесом

Виталий Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade, где он ранее был бенефициаром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Закончился важный этап в моей жизни в качестве политика. Далее я буду заниматься общественной деятельностью и бизнесом, с сегодняшнего дня возглавлю инвестиционный фонд Cascade", - написал Хомутынник.

Он также прокомментировал первое заседание нового парламента.

"Когда я в 2002 году впервые избрался по мажоритарному округу от города Макеевки, то был самым молодым депутатом парламента. Тогда мне казалось, что должно пройти минимум лет сорок пока я стану сверстником с руководством страны. Сегодня президенту, главе парламента и премьеру плюс-минус 40 лет, как и большинству депутатов. И молодость - это их главное отличие от всех предшественников - не только в плане жизненной энергии, но и кругозора, интересов, подходов. Надеюсь, новая политическая команда власти использует эту свою сильную сторону по максимуму", - уточнил он.

Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade

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