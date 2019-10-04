Інвестфонд Хомутинніка зайнявся венчурними інвестиціями

Власник інвестиційного фонду Cascade Віталій Хомутиннік зайнявся інвестиціями у високотехнологічні і швидкозростаючі компанії. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Для цього Хомутиннік створив окремий напрямок Cascade Ventures.

"Всі ці компанії зовсім недавно були чиїмись ідеями, пізніше стали стартапами, зараз це компанії, які змінюють цілі галузі, а їх вартість зросла у сотні разів. Сьогодні у світі є дуже багато нових технологічних компаній, які ще маловідомі, але мають високий потенціал бути лідерами в тих чи інших сферах, витісняючи традиційні, усталені десятиліттями бізнеси. Саме тому з'явилася ідея створити окремий напрямок Cascade Ventures, яка відповідає за пошук та інвестиції у високотехнологічні і швидкозростаючі компанії", - написав він.

Нагадаємо, після виборів Хомутиннік заявив, що буде займатися громадською діяльністю та бізнесом і очолив інвестиційний фонд Cascade, де він раніше був бенефіціаром.