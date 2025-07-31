Інвалідність скасували майже 800 чиновникам: МОЗ провело масштабну перевірку

Міністерство охорони здоровʼя України (МОЗ) у співпраці з правоохоронцями продовжує масштабну перевірку справ про встановлення інвалідності посадовим особам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОЗ.
Повідомляється, що у понад третині випадків виявлено необґрунтовані рішення. Найбільше порушень - серед працівників митниці, податкової та прокуратури.
Станом на 25 липня 2025 року Центром оцінювання функціонального стану людини було опрацьовано 1989 справ, з яких 795 рішень про інвалідність скасовано як необґрунтовані.
Крім того, у 400 випадках прийнято нові рішення, зокрема:
Для порівняння: на початку липня кількість скасованих рішень становила 445 - тобто лише за останні тижні їхня кількість майже вдвічі зросла.
Перевірка охоплює понад 70 державних органів, загалом розслідується 2630 справ. Найбільше питань викликають:
Державна митна служба України:
Державна податкова служба України:
Органи прокуратури:
Перевірки проводять у межах рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року щодо протидії зловживанням під час встановлення інвалідності посадовцям. Рішення введене в дію Указом Президента №732/2024. Для цього створено міжвідомчу робочу групу, що працює з листопада минулого року.
МОЗ тісно співпрацює з СБУ, ДБР, Офісом Генпрокурора та регіональними департаментами охорони здоров’я. Таким чином намагаються викорінити корупцію у системі, яка десятиліттями дозволяла посадовцям отримувати статус інваліда на підставі фіктивних довідок, і повернути довіру до нової моделі оцінювання.
З 1 січня 2025 року замість МСЕК в Україні діє нова система оцінювання повсякденного функціонування людини (ОПФО). Вона базується на прозорих процедурах та об’єктивній оцінці стану здоров’я:
Станом на липень 2025 року до системи заведено понад 325 тисяч справ, із яких:
У МОЗ зазначають, що за останній рік правоохоронці фіксували численні випадки, коли держслужбовці оформлювали інвалідність для уникнення мобілізації чи дострокового звільнення. Нову систему створено, щоб унеможливити подібні схеми.
Раніше РБК-Україна розповідало, що з 1 квітня 2025 року в Україні окремі категорії громадян мають обов’язково пройти оцінювання повсякденного функціонування, яке замінило стару систему МСЕК. Це стосується переважно чоловіків 25-60 років із 2 або 3 групою інвалідності, які не пройшли повторний огляд у 2022-2024 роках.
Оцінювання проводять експертні команди лікарів за новою прозорою процедурою, яка враховує реальні потреби людини, а не лише діагнози. Є винятки - наприклад, військові, люди з безстроковим статусом інвалідності чи ті, хто мешкає на окупованих територіях.
Щоб пройти оцінювання, потрібно звернутися до свого лікаря й отримати електронне направлення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.