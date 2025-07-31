Инвалидность отменили почти 800 чиновникам: Минздрав провел масштабную проверку

Сообщается, что в более трети случаев выявлены необоснованные решения. Больше всего нарушений - среди работников таможни, налоговой и прокуратуры.

Сколько решений отменено

По состоянию на 25 июля 2025 года Центром оценки функционального состояния человека было обработано 1989 дел, из которых 795 решений об инвалидности отменены как необоснованные.

Кроме того, в 400 случаях приняты новые решения, в частности:

307 - изменена группа инвалидности;

93 - изменен срок установления;

83 человека вызваны на дообследование.

Для сравнения: в начале июля количество отмененных решений составляло 445 - то есть только за последние недели их количество почти вдвое выросло.

Где больше всего нарушений

Проверка охватывает более 70 государственных органов, в целом расследуется 2630 дел. Больше всего вопросов вызывают:

Государственная таможенная служба Украины:

810 дел, 572 уже рассмотрены;

236 решений отменено;

114 - пересмотрены.

Государственная налоговая служба Украины:

518 дел, 413 уже рассмотрены;

154 решения отменены;

89 - изменены.

Органы прокуратуры:

448 дел, 316 уже рассмотрены;

152 решения отменены;

71 - изменено, еще 46 человек вызваны на дополнительное обследование.

Проверки проводятся в рамках решения СНБО от 22 октября 2024 года по противодействию злоупотреблениям при установлении инвалидности должностным лицам. Решение введено в действие Указом Президента №732/2024. Для этого создана межведомственная рабочая группа, которая работает с ноября прошлого года.

Минздрав тесно сотрудничает с СБУ, ГБР, Офисом Генпрокурора и региональными департаментами здравоохранения. Таким образом пытаются искоренить коррупцию в системе, которая десятилетиями позволяла чиновникам получать статус инвалида на основании фиктивных справок, и вернуть доверие к новой модели оценивания.

Как работает новая система

С 1 января 2025 года вместо МСЭК в Украине действует новая система оценки повседневного функционирования человека (ОПФО). Она базируется на прозрачных процедурах и объективной оценке состояния здоровья:

решение принимают экспертные команды в больницах, а не закрытые комиссии;

все процессы - цифровизированы;

оценивание - по единым критериям.

По состоянию на июль 2025 года в систему заведено более 325 тысяч дел, из которых:

277 143 - новые электронные направления;

48 197 - оцифрованные дела МСЭК;

254 606 дел уже рассмотрены;

работают 1388 экспертных команд, в которые входят более 7000 медиков.

В Минздраве отмечают, что за последний год правоохранители фиксировали многочисленные случаи, когда госслужащие оформляли инвалидность во избежание мобилизации или досрочного увольнения. Новая система создана, чтобы исключить подобные схемы.