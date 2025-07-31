Инвалидность отменили почти 800 чиновникам: Минздрав провел масштабную проверку

Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) в сотрудничестве с правоохранителями продолжает масштабную проверку дел об установлении инвалидности должностным лицам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Сообщается, что в более трети случаев выявлены необоснованные решения. Больше всего нарушений - среди работников таможни, налоговой и прокуратуры.
По состоянию на 25 июля 2025 года Центром оценки функционального состояния человека было обработано 1989 дел, из которых 795 решений об инвалидности отменены как необоснованные.
Кроме того, в 400 случаях приняты новые решения, в частности:
Для сравнения: в начале июля количество отмененных решений составляло 445 - то есть только за последние недели их количество почти вдвое выросло.
Проверка охватывает более 70 государственных органов, в целом расследуется 2630 дел. Больше всего вопросов вызывают:
Государственная таможенная служба Украины:
Государственная налоговая служба Украины:
Органы прокуратуры:
Проверки проводятся в рамках решения СНБО от 22 октября 2024 года по противодействию злоупотреблениям при установлении инвалидности должностным лицам. Решение введено в действие Указом Президента №732/2024. Для этого создана межведомственная рабочая группа, которая работает с ноября прошлого года.
Минздрав тесно сотрудничает с СБУ, ГБР, Офисом Генпрокурора и региональными департаментами здравоохранения. Таким образом пытаются искоренить коррупцию в системе, которая десятилетиями позволяла чиновникам получать статус инвалида на основании фиктивных справок, и вернуть доверие к новой модели оценивания.
С 1 января 2025 года вместо МСЭК в Украине действует новая система оценки повседневного функционирования человека (ОПФО). Она базируется на прозрачных процедурах и объективной оценке состояния здоровья:
По состоянию на июль 2025 года в систему заведено более 325 тысяч дел, из которых:
В Минздраве отмечают, что за последний год правоохранители фиксировали многочисленные случаи, когда госслужащие оформляли инвалидность во избежание мобилизации или досрочного увольнения. Новая система создана, чтобы исключить подобные схемы.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 апреля 2025 года в Украине отдельные категории граждан должны обязательно пройти оценивание повседневного функционирования, которое заменило старую систему МСЭК. Это касается в основном мужчин 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности, которые не прошли повторный осмотр в 2022-2024 годах.
Оценивание проводят экспертные команды врачей по новой прозрачной процедуре, которая учитывает реальные потребности человека, а не только диагнозы. Есть исключения - например, военные, люди с бессрочным статусом инвалидности или те, кто живет на оккупированных территориях.
Чтобы пройти оценивание, нужно обратиться к своему врачу и получить электронное направление.
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