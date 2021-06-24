После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - заявил замминистра.
Он подчеркнул, что территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна.
"Нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - заявил Рябков.
Напомним, Минобороны России опубликовало два видео обстрела британского эсминца HMS Defender вблизи побережья оккупированного Крыма. Кадры с места инцидента сняты с беспилотника и самолета Су-24М.
Как писало РБК-Украина, 23 июня вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии. РФ обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.
Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент доказывает, что РФ ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях, о чем постоянно заявляет Украина.