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После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе

Автор: Юлия Струк

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - заявил замминистра.

Он подчеркнул, что территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна.

"Нерушимость ее границ - это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами", - заявил Рябков.

Напомним, Минобороны России опубликовало два видео обстрела британского эсминца HMS Defender вблизи побережья оккупированного Крыма. Кадры с места инцидента сняты с беспилотника и самолета Су-24М.

Как писало РБК-Украина, 23 июня вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии. РФ обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент доказывает, что РФ ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях, о чем постоянно заявляет Украина.

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