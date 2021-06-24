Після інциденту в Чорному морі в РФ заявили про готовність застосовувати військові методи на кордоні

Заступник глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторення ситуації з британським есмінцем в Чорному морі.

"Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють", - заявив заступник міністра.

Він підкреслив, що територіальна цілісність Російської Федерації є недоторканною.

"Непорушність її кордонів - це абсолютний імператив, ми будемо стояти на сторожі всього цього як дипломатичними і політичними, так, при необхідності, і військовими засобами", - заявив Рябков.