Минобороны РФ показало видео с места инцидента с кораблем Великобритании

Минобороны России опубликовало два видео обстрела британского эсминца HMS Defender вблизи побережья оккупированного Крыма. Кадры с места инцидента сняты с беспилотника и самолета Су-24М.

Об этом сообщило российское издание "Интерфакс" .

На первом видео, снятом с беспилотника, показаны маневры российского корабля. Видно, как он заходит к британскому эсминцу с левого борта.

Министерство обороны РФ опубликовало видеоматериалы, на которых действия британского эсминца Defender в Черном море отслеживаются российским самолетом и беспилотником. Posted by Интерфакс on Wednesday, June 23, 2021

На втором ролике, снятом из кабины Су-24М, можно увидеть, как российский самолет пролетает рядом с британским эсминцем.