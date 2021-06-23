ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минобороны РФ показало видео с места инцидента с кораблем Великобритании

Новина українською →
Москва, Среда 23 июня 2021 19:31
Минобороны РФ показало видео с места инцидента с кораблем Великобритании Фото: британский корабль HMS Defender (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Минобороны России опубликовало два видео обстрела британского эсминца HMS Defender вблизи побережья оккупированного Крыма. Кадры с места инцидента сняты с беспилотника и самолета Су-24М.

Об этом сообщило российское издание "Интерфакс".

На первом видео, снятом с беспилотника, показаны маневры российского корабля. Видно, как он заходит к британскому эсминцу с левого борта.

Министерство обороны РФ опубликовало видеоматериалы, на которых действия британского эсминца Defender в Черном море отслеживаются российским самолетом и беспилотником.

Posted by Интерфакс on Wednesday, June 23, 2021

На втором ролике, снятом из кабины Су-24М, можно увидеть, как российский самолет пролетает рядом с британским эсминцем.

Напомним, сегодня, 23 июня, вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии. Россия обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент доказывает, что РФ ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях, о чем постоянно заявляет Украина.

В Минобороны Великобритании заявили, что эсминец двигался по международно признанному коридору. Корабль Королевских ВМС направлялся из Одессы в Грузию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания
NEWS
Украина запретила въезд без теста на коронавирус прибывшим из четырех стран
Украина запретила въезд без теста на коронавирус прибывшим из четырех стран
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ