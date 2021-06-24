Инцидент с Defender: в ООН призвали к снижению напряженности

Организация Объединенных Наций надеется на снижение напряженности после инцидента с эсминцем Defender . В ООН работают над заявлением.

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик .

ООН пока не заняла конкретную позицию по итогам инцидента, но призвала Москву и Лондон перейти к диалогу.

"Мы видели сообщения об этом. Мы хотели бы видеть снижение напряженности любым возможным способом", - заметил спикер.