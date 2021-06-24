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Инцидент с Defender: в ООН призвали к снижению напряженности

Автор: Артур Родивилов

Организация Объединенных Наций надеется на снижение напряженности после инцидента с эсминцем Defender. В ООН работают над заявлением.

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

ООН пока не заняла конкретную позицию по итогам инцидента, но призвала Москву и Лондон перейти к диалогу.

"Мы видели сообщения об этом. Мы хотели бы видеть снижение напряженности любым возможным способом", - заметил спикер.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон назвал проход эсминца возле Крыма законным поскольку Соединенное Королевство не признает оккупацию Крымского полуострова.

Как известно, вчера Россия утверждала, что ее корабли произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender.

Однако в Британии заявили, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.

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эсминецКрым