Госдеп выразил обеспокоенность из-за инцидента с кораблем Британии возле Крыма

Госдепартамент США прокомментировал инцидент с обстрелом британского эсминца Defender в Черном море. Внешнеполитическое ведомство выразило глубокую обеспокоенность действиями России и подтвердили поддержку союзников, а также территориальную целостность Украины.

Об этом идет речь в заявлении спикера Госдепартамента США, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены объявленными Россией планами блокировать доступ иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторые части Черного моря, в том числе вблизи оккупированного Крыма", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что поддерживают союзника США - Соединенное Королевство - в противодействии агрессии России в Украине. "Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Крым - это Украина", - подчеркнули в Госдепартаменте.