Інцидент в аеропорту Гамбурга: чоловіка затримали після майже доби переговорів

"Ситуація із заручниками завершилася. Підозрюваний вийшов з автомобіля разом з донькою", - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, чоловік був заарештований без опору співробітниками екстрених служб.

"Дитина не постраждала", - додали в правоохоронних органах.

Інцидент в Гамбурзі

Ввечері 4 листопада озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу, аеропорт призупинив роботу.

Повідомлялося, що на території аеропорту була стрілянина, також він влаштував кілька пожеж, використавши щось подібне до "коктейлів Молотова". У машині чоловік утримував дитину. Та вимагав випустити їх до Туреччини.

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