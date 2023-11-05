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Инцидент в аэропорту Гамбурга: мужчину задержали после почти суток переговоров

Фото: мужчина, держащий ребенка в заложниках, задержали в аэропорту Гамбурга (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В аэропорту Гамбурга задержали мужчину, который полтора дня держал 4-летнего ребенка в заложниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Гамбурга.

"Ситуация с заложниками завершилась. Подозреваемый вышел из автомобиля вместе с дочерью", - сообщили правоохранители.

По данным полиции, мужчина был арестован без сопротивления сотрудниками экстренных служб.

"Ребенок не пострадал", - добавили в правоохранительных органах.

Инцидент в Гамбурге

Вечером 4 ноября вооруженный мужчина протаранил на автомобиле терминал аэропорта немецкого города Гамбург. Он выехал на взлетно-посадочную полосу, аэропорт приостановил работу.

Сообщалось, что на территории аэропорта была стрельба, также он устроил несколько пожаров, использовав нечто вроде "коктейлей Молотова". В машине мужчина удерживал ребенка. И потребовал выпустить их в Турцию.

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Гамбургаеропорт