Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Неформальная встреча состоялась на территории Михайловского монастыря

Глава Православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретился с семьями украинских политзаключенных Кремля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что кроме родственников политзаключенных, к разговору с главой ПЦУ присоединились представители посольств США и стран Евросоюза.

"Это была неформальная встреча за праздничным столом в помещении Духовной академии, расположенном на территории Михайловского монастыря в Киеве", - пишет издание.

Митрополит Епифаний сказал, что представители многих религиозных конфессий и организаций через Украинский совет церквей обращаются к международному сообществу с просьбой поспособствовать освобождению украинцев, заключенных Россией.

Во время ужина участники встречи из разных религиозных организаций и конфессий совместно помолились за освобождение украинцев.

Фото: встреча Епфания с семьями политзаключенных (radiosvoboda)

Напомним, по информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в российских тюрьмах за политические взгляды в данный момент удерживают более 80 граждан Украины.